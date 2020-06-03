Насколько реально проехать через блокпост в Севастополь

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«Кто ездил со стороны Верхнесадового, там всех останавливают?», «Хотим приехать в Севастополь, но нет прописки, нас пустят?», «Со стороны Ялты пропуск спрашивают, кто знает?» – такие посты ежедневно появляются в крымских пабликах и каналах уже третий месяц.

Сейчас к ним добавились вопросы о том, на каких условиях пускают в Севастополь туристов из других регионов и как долго ждать результат теста на COVID-19.

На выезде из Севастополя все неожиданно расслабленно. Проверяющие действительно останавливают все автомобили и смотрят, есть ли пропуск на выезд из города. Но обычно хватает показанного QR-кода на экране телефона только у водителя – пассажиров как будто не замечают.

Причем, по наблюдениям севастопольцев, которые часто вынуждены ездить в другие города Крыма, сканируют этот код буквально один раз из десяти. Чаще ограничиваются только взглядом на экран, хотя узнать, что именно скрыто за кодом без сканирования – пропуск на въезд или, например, реклама SPA-салона, конечно, невозможно.

Когда пересекаешь границу города на автобусе, все еще проще – машут водителю: «Проезжай», даже не заглядывая в салон.

Особенно ответственные сотрудники блокпостов уточняют, есть ли документы на въезд в город, но успокаиваются после положительного ответа. Выехать из Севастополя можно довольно свободно, чем и пользуются многие горожане, которым надоело сидеть в четырех стенах.

На въезде в Севастополе на тех же блокпостах проверка чуть серьезнее, хотя и здесь огромную роль играет человеческий фактор. Когда возвращаешься в город на автобусе, в салон заходит медик с бесконтактным термометром и проверяет температуру у всех, включая водителя.

Тех, у кого она выше 37 градусов, теоретически должны ссаживать и отводить в медпункт, развернутый тут же, на блокпосте. Но на практике проверить это не удается – или все пассажиры автобуса действительно здоровы, или на небольшие превышения температуры здесь закрывают глаза.

В качестве разрешения на въезд нужно показать тот же QR-код. Показываю... и точно так же, как и на выезде, его не сканируют, отвечая: «Вижу, хорошо, есть».

Те пассажиры, у кого электронного пропуска нет, показывают паспорт с местной пропиской, это проверяющих тоже устраивает. При этом ездили люди в Симферополь по работе или возвращаются домой из аэропорта, прилетев из Москвы, например - никто не уточняет: ни медик с термометром, ни сотрудник в камуфляже, проверяющий документы.

Самое интересное: как быть теперь туристам, которые захотят приехать в Севастополь этим летом? Быстрый тест на коронавирус готовы сделать гостям Севастополя в трех пунктах пропуска – возле села Верхнесадовое, на мысе Сарыч и недалеко от села Угловое.

Кроме QR-кода у приезжих попросят заполнить анкету, в которой нужно указать паспортные данные, адрес, по которому человека можно будет найти в Севастополе, цель приезда (на выбор – ПМЖ, командировка, учеба, работа, к родственникам, иное), были ли контакты с зараженными коронавирусом, из какого региона человек приехал.

Если нет уже готового результата теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за пять дней, то медики, которые дежурят тут же, возьмут биоматериал: мазок из горла и носа. Займет это, по словам проверяющих, буквально две минуты.

«А потом придется изолироваться на две недели, даже если результат отрицательный. И вам тоже, как контактному лицу. Будут приходить сотрудники полиции и Роспотребнадзора и проверять, где вы», - внезапно сообщает сотрудник блокпоста.

Информация от пресс-службы правительства другая.

«После тестирования люди направляются по месту жительства, подписав согласие на самоизоляцию, и в течение двух дней ожидают результаты теста. Если тест отрицательный, человек может свободно передвигаться по городу, если результат теста будет положительный, последует мгновенная госпиталиция», - сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

В день, по словам проверяющих, уже делается несколько десятков тестов на каждом посте, а также на железнодорожном вокзале города, несмотря на то, что система была запущена только 1 июня. За первый день, по данным правительства, было сделано более 200 тестов.

Поток туристов в город уже есть, вот только реально ли отследить всех, кто приезжает из эпидемиологические неблагополучных регионов – есть сомнения.

Сейчас складывается впечатление, что проверки на въезде в город нужны больше для того, чтобы напугать тех, кто собирается сюда без особой потребности. И эта цель выполняется довольно успешно, даже судя по количеству взволнованных постов в соцсетях. Люди ехать в Севастополь пока боятся именно из-за угрозы того, что их развернут.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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