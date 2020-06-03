На двух участках трассы «Таврида» изменят схему движения

В Бахчисарайском районе внесут изменения в схему движения транспорта по трассе «Таврида», сообщил пресс-секретарь крымского управления компании «ВАД» Григорий Назаров.

«Мы перепустили машины на правую сторону трассы в районе строящегося обхода Бахчисарая. Теперь водители на этом участке избавлены от необходимости лишнего перестроения, а мы можем продолжить работы по левой стороне, где ранее двигался транспорт», - написал Назаров на своей странице в Facebook и добавил, что на левой стороне будет выполнена укладка нижних слоев асфальта, подготовка разделительной полосы и установка барьерного ограждения.

Также дорожники изменят схему движения на участке трассы между селом Глубокий Яр и Бахчисараем.

Движение транспорта будет переведено на правую сторону трассы, а на левой начнется устройство земляного полотна и укладка щебеночно-песчаной смеси.

«Выполнению этих работ раньше мешала ветка газопровода», - уточнил пресс-секретарь.

Он также напомнил, что протяженность шестого этапа «Тавриды» через Бахчисарайский район составляет 29,8 км, а четырехполосное движение по этому участку будет открыто в сентябре этого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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