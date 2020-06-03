Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.8
воздух +18
море +16

Власть

На двух участках трассы «Таврида» изменят схему движения

В Бахчисарайском районе внесут изменения в схему движения транспорта по трассе «Таврида», сообщил пресс-секретарь крымского управления компании «ВАД» Григорий Назаров.

«Мы перепустили машины на правую сторону трассы в районе строящегося обхода Бахчисарая. Теперь водители на этом участке избавлены от необходимости лишнего перестроения, а мы можем продолжить работы по левой стороне, где ранее двигался транспорт», - написал Назаров на своей странице в Facebook и добавил, что на левой стороне будет выполнена укладка нижних слоев асфальта, подготовка разделительной полосы и установка барьерного ограждения.

Также дорожники изменят схему движения на участке трассы между селом Глубокий Яр и Бахчисараем.

Движение транспорта будет переведено на правую сторону трассы, а на левой начнется устройство земляного полотна и укладка щебеночно-песчаной смеси.

«Выполнению этих работ раньше мешала ветка газопровода», - уточнил пресс-секретарь.

Он также напомнил, что протяженность шестого этапа «Тавриды» через Бахчисарайский район составляет 29,8 км, а четырехполосное движение по этому участку будет открыто в сентябре этого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении. После ограничений из-за коронавируса «Укрзалізниця» с 1 и 2 июня возобновляет движение поездов в направлении Херсонской области, в том чиле в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.

В Крыму на межгородских рейсах приостановили льготы до середины июня. В республике до 15 июня приостановлено предоставление льгот на проезд в межгородских автобусах.

Крым ввел ограничение на движение грузовиков по дорогам региона. С 1 июня в Крыму вводятся летние ограничения проезда большегрузных автомобилей по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Между Симферополем и Феодосией запустят электричку. С 1 июня между Симферополем и Феодосией запустят электропоезда.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом

В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом

Количество заболевших COVID-19 крымчан, находящихся в тяжелом состоянии, за сутки выросло с четырех до пяти человек.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом

В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.

Общество
Крымский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде

Крымский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде

Астроид 163348 (2002 NN4), который сблизится с Землей 6 июня, не несет никакой опасности для жителей нашей планеты.

Власть
Евпаторийцам предложили придумать бренд города

Евпаторийцам предложили придумать бренд города

Цель данного этапа — выявить лучшие идеи для позиционирования многогранной Евпатории, а также учесть мнения неравнодушных к городу граждан и профессионалов, сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации