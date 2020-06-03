Крымский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде

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Астроид 163348 (2002 NN4), который сблизится с Землей 6 июня, не несет никакой опасности для жителей нашей планеты.

Об этом рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Василий Румянцев.

Ранее в NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида.Румянцев сообщил, что космическое тело составляет в диаметре примерно 250-590 метров.

«Расстояние сближения - чуть более 5 млн километров. Конечно, никакой опасности нет. Это в 13 раз дальше, чем орбита Луны. На жизнь землян это никак не повлияет», - успокоил астроном.

Он также добавил, что с 1 по 10 июня ожидается 18 сближений, 5 из которых уже произошли. Все они не несут никакой угрозы.

«Это не значит, что сейчас какой-то всплеск, это обычная ситуация. Такие явления происходят часто, и если бы людям становилось физически плохо от этого, то наверняка ученые бы давно об этом знали. Больше человеческий организм «откликается» на солнечные вспышки, - отметил Румянцев. - Никаких столкновений и чего-то катастрофического не будет. Я посмотрел, как называются заголовки статьей, это ужас: «NASA бьет тревогу». Спокойней надо быть. Такие события происходят часто, и ничего необычного нет. Не нужно нервничать по мелочам, и жизнь будет спокойнее».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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