Власть
Крымчанку могут посадить на 10 лет в тюрьму за получение пенсии умершего отца
Полицейские в Крыму привлекли к ответственности жительницу Евпатории, которая на протяжении трех лет получала пенсию за своего умершего отца – военного пенсионера.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
Как рассказали в ведомстве, при жизни отставной военный получал пенсию за выслугу лет на расчетный счет банка. Пенсия снималась регулярно до окончания срока банковской карты – август 2019 года.
При проверке сотрудник полиции выяснили, что мужчина умер еще в 2015 году. Они установили, что деньги со счета умершего получала женщина, которая изначально скрыла свои родственные отношения.
При этом никто из родственников не сообщал в военный комиссариат о смерти мужчины, также никто не предоставил свидетельство о смерти. Пенсия ежемесячно продолжала поступать на банковскую карту умершего и снималась его дочерью.
Ущерб, причиненный Минобороны РФ от действий злоумышленницы, составляет 1,8 млн рублей.
В отношении дочери умершего пенсионера возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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