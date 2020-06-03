Крымчанина обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

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Обвинение в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера шестилетней девочки предъявлено 39-летнему жителю поселка Ленино в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.

В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий установлено, что обвиняемый является близким другом семьи.

«Установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого по пути следования мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, совершил в отношении нее преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду, в результате этого наступила ее смерть от утопления», - сообщает пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по РК и Севастополю.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления дал признательные показания. Во время следственного эксперимента мужчина подробно рассказал и показал, как совершал преступление.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в убийстве, а также отца убитой, оставившего девочку в опасности.

Установлено, что 39-летний мужчина ранее неоднократно был судим за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии в мае 2019 года.

Накануне в Ленинском районе силовики задержали предполагаемого убийцу ребенка, тело которого в понедельник было найдено в Северо-крымском канале. Тогда же в понедельник задержали отца маленькой Карины.

Как сообщалось ранее, в окрестностях поселка Ленино, на берегу Северо-крымского канала пропала девочка - 31 мая она вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые стали распивать алкоголь и оставили малышку без присмотра.

Об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республики Крым, сообщение поступило в 00:40 первого июня.

На поиски ребенка отправились правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт». Позже к поискам подключилась общественная организация «Ленинский союз ветеранов Афганистана» воинов-интернационалистов, сотрудники Ленинского производственного участка «Старокрымское лесоохотничье хозяйство», водолазная группа специального морского отряда Керчи и кинологическая служба МВД по РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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