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Крымчанина обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка
фото © Новости Крыма
Обвинение в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера шестилетней девочки предъявлено 39-летнему жителю поселка Ленино в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.
В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий установлено, что обвиняемый является близким другом семьи.
«Установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого по пути следования мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, совершил в отношении нее преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду, в результате этого наступила ее смерть от утопления», - сообщает пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по РК и Севастополю.
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления дал признательные показания. Во время следственного эксперимента мужчина подробно рассказал и показал, как совершал преступление.
Следствие ходатайствует о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в убийстве, а также отца убитой, оставившего девочку в опасности.
Установлено, что 39-летний мужчина ранее неоднократно был судим за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии в мае 2019 года.
Накануне в Ленинском районе силовики задержали предполагаемого убийцу ребенка, тело которого в понедельник было найдено в Северо-крымском канале. Тогда же в понедельник задержали отца маленькой Карины.
Как сообщалось ранее, в окрестностях поселка Ленино, на берегу Северо-крымского канала пропала девочка - 31 мая она вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые стали распивать алкоголь и оставили малышку без присмотра.
Об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республики Крым, сообщение поступило в 00:40 первого июня.
На поиски ребенка отправились правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт». Позже к поискам подключилась общественная организация «Ленинский союз ветеранов Афганистана» воинов-интернационалистов, сотрудники Ленинского производственного участка «Старокрымское лесоохотничье хозяйство», водолазная группа специального морского отряда Керчи и кинологическая служба МВД по РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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