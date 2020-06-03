Крым получил боксированные носилки для инфицированных

Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил пять новых боксированных носилок, предназначенных для транспортировки инфицированных пациентов.

Об этом сообщил руководитель центра Сергей Олефиренко.

«Привезли еще пять боксированных носилок. По сути, они превращают любой автомобиль «скорой помощи» в боксированный – у них внутри свой микроклимат и фильтрация», – рассказал он.

Олефиренко уточнил, что полученные носилки планируется передать в подразделения в Ялте, Феодосии, Керчи, Джанкое и Евпатории. Также в ближайшее время должны прийти носилки для «скорых» Симферополя и Красноперекопска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2628 человек. Под медицинским наблюдением в медицинских учреждениях Крыма и на дому находится 2628 человек.

За сутки в Крыму выписано 18 выздоровевших от коронавируса. За минувшие сутки в Крыму выписано 18 пациентов, излечившихся от СOVID-19. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 247 человек.

Маски и презервативы: что нужно было крымчанам во время самоизоляции. Во время пандемии коронавируса грузопоток по России упал в среднем на 30-35% процентов, в том числе в Крыму.

В Севастополе новые случаи заражения коронавирусом. За минувшие сутки в Севастополе зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.