Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом ● В Севастополе на COVID-19 протестируют всех участников парада Победы ● В Крыму постояльцев отелей будут тестировать на коронавирус ● В Крыму под медицинским наблюдением находится 2628 человек ● В Крыму шести тысячам семей отказали в президентских выплатах на детей
Крым получил боксированные носилки для инфицированных
Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил пять новых боксированных носилок, предназначенных для транспортировки инфицированных пациентов.
Об этом сообщил руководитель центра Сергей Олефиренко.
«Привезли еще пять боксированных носилок. По сути, они превращают любой автомобиль «скорой помощи» в боксированный – у них внутри свой микроклимат и фильтрация», – рассказал он.
Олефиренко уточнил, что полученные носилки планируется передать в подразделения в Ялте, Феодосии, Керчи, Джанкое и Евпатории. Также в ближайшее время должны прийти носилки для «скорых» Симферополя и Красноперекопска.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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