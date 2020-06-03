Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Не все пляжи Севастополя будут открыты летом для купания ● В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом ● Крым получил боксированные носилки для инфицированных ● В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом ● В Севастополе на COVID-19 протестируют всех участников парада Победы
Коронавирус в Севастополе: сколько случаев подтвердилось за сутки
фото © Новости Крыма
За сутки в Севастополе зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
«Они контактировали с заболевшими ранее людьми, в том числе с приехавшим из Краснодара человеком, и находились в режиме обсервации», - уточнили в правительстве.Кроме того, за сутки после выздоровления выписано еще три человека. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 170 человек. Выздоровели 139 человек, 3 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 78 человек, в городской больнице № 9 – 83. Под наблюдением по месту жительства – 1308 человека.На пунктах пропуска в Севастополь с 1 июня заработала система экспресс-тестирования. За сутки тесты прошли 270 человек.
Как сообщалось ранее, в республике Крым на утро 3 июня зарегистрировано еще 7 новых случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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