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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: сколько случаев подтвердилось за сутки

Коронавирус в Севастополе: сколько случаев подтвердилось за сутки

фото © Новости Крыма

За сутки в Севастополе зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

«Они контактировали с заболевшими ранее людьми, в том числе с приехавшим из Краснодара человеком, и находились в режиме обсервации», - уточнили в правительстве.Кроме того, за сутки после выздоровления выписано еще три человека. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 170 человек. Выздоровели 139 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 78 человек, в городской больнице № 9 – 83. Под наблюдением по месту жительства – 1308 человека.На пунктах пропуска в Севастополь с 1 июня заработала система экспресс-тестирования. За сутки тесты прошли 270 человек.

Как сообщалось ранее, в республике Крым на утро 3 июня зарегистрировано еще 7 новых случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым получил боксированные носилки для инфицированных. Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил пять новых боксированных носилок, предназначенных для транспортировки инфицированных пациентов.

В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2628 человек. Под медицинским наблюдением в медицинских учреждениях Крыма и на дому находится 2628 человек.

За сутки в Крыму выписано 18 выздоровевших от коронавируса. За минувшие сутки в Крыму выписано 18 пациентов, излечившихся от СOVID-19. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 247 человек.

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