Карадагский заповедник снова принимает туристов

С 3 июня государственный природный заповедник «Карадагский» возобновляет свою работу. Информация об этом была опубликована на официальном сайте учреждения.

— Гости смогут посетить экологическую тропу «Большой Карадаг» и экологическую тропу имени доктора Вяземского. Карадагский дельфинарий и Музей истории и природы Карадага временно не работают, — сказано в сообщении.

Также на сайте заповедника было опубликовано актуальное расписание экскурсий. Так, группы на экологический маршрут «Большой Карадаг» (7 км, 4 часа) формируются два раза в день – в 9.00 и в 13.00 в парке Биостанции. Подавать заявки индивидуальным посетителям заранее не нужно. Для организованных групп от туристических агентств возможно другое время посещения тропы.

Группы на экологическую тропу им. доктора Т.И. Вяземского (малый маршрут, без выхода в горы – 1,5 км, 45 мин.) формируются только по предварительным, заранее согласованным заявкам для групп от 8 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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