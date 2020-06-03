Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.8
воздух +12
море +16

Власть

Карадагский заповедник снова принимает туристов

С 3 июня государственный природный заповедник «Карадагский» возобновляет свою работу. Информация об этом была опубликована на официальном сайте учреждения.

— Гости смогут посетить экологическую тропу «Большой Карадаг» и экологическую тропу имени доктора Вяземского. Карадагский дельфинарий и Музей истории и природы Карадага временно не работают, — сказано в сообщении.

Также на сайте заповедника было опубликовано актуальное расписание экскурсий. Так, группы на экологический маршрут «Большой Карадаг» (7 км, 4 часа) формируются два раза в день – в 9.00 и в 13.00 в парке Биостанции. Подавать заявки индивидуальным посетителям заранее не нужно. Для организованных групп от туристических агентств возможно другое время посещения тропы.

Группы на экологическую тропу им. доктора Т.И. Вяземского (малый маршрут, без выхода в горы – 1,5 км, 45 мин.) формируются только по предварительным, заранее согласованным заявкам для групп от 8 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ай-Петри по талонам. Заповедники Крыма будут платными?. Власти Крыма передали в федеральную собственность несколько природных заповедников. Теперь чиновники собираются ввести плату за их посещение: якобы не хватает денег на благоустройство и борьбу с пожарами.

В Крыму выписали штраф туристам за стоянку и костер в лесу. Госинспекторами Минприроды Крыма выявлен факт незаконной организации временной туристической стоянки и разведения костра на территории нацпарка «Крымский».

В Севастополе продлен запрет на посещение лесов. В Севастополе с 22 мая еще на 21 календарный день продлили особый противопожарный режим.

На борьбу с пожарами Ялтинскому заповеднику не хватает 100 миллионов. Около 100 миллионов рублей понадобится Ялтинскому заповеднику на создание разветвленной противопожарной сети.

Власть
В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму продлили запрет на посещение лесов

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, приказом от 02 июня 2020 года № 694, продлило на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Водный кризис
Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?

Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?

Руководитель украинского Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не исключает, что вопрос возобновления подачи воды в Крым может быть «разменной монетой» в кулуарных переговорах Москвы и Киева.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Курортный сезон
В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий

В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий

Предприятия санаторно-курортной отрасли ялтинского региона проводят активные мероприятия по подготовке к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации