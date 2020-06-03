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Происшествия

«КамАЗ» с бетономешалкой сбил пенсионерку под Симферополем

В селе Мирное под Симферополем автобетоносмеситель «КамАЗ» совершил наезд на 76-летнюю женщину, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

ДТП произошло во вторник днем на улице Луговой. Пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, и попала под колеса грузовика.

В результате происшествия женщина получила перелом ключицы и была госпитализирована.

По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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