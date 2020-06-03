Какой сегодня праздник 3 июня

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Сегодня, 3 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Надо отметить, что политика популяризации велосипедов в мире ведется давно. Выделяются велосипедные дорожки и соответствующая инфраструктура, обустраиваются охраняемые велостоянки, работает система проката велосипедов, когда из ближайшего места берут велосипед по кредитной карте, а возвращают на любую удобную парковку, пассажирские поезда оснащаются специальными вагонами для пассажиров с велосипедами и тому подобное. Такая политика помогает разгрузить центры городов от автомобилей, улучшить экологическую обстановку.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери (икона Богородицы) считается чудотворной и, по преданию, написана евангелистом Лукою на доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождавшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».

Оленин день

Народный праздник «Оленин день» отмечается 3 июня (по старому стилю - 21 мая). В церковном календаре это день почтения памяти святой равноапостольной Елены Константинопольской, царицы. Другие названия праздника: «Еленин день», «Алена-леносейка», «Льняница», «Елена - ранние льны». На Руси считалось, что Олена (Елена) покровительствует льну и поэтому весь день ее поминали с просьбой дать большой урожай льна, чтобы не остаться без одежды.

Также сегодня, 3 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

- Великорецкий крестный ход

- День объявления независимости Черногории

- Международный день бега (Global Running Day)

- Праздник прогульщика

- День рождения парашюта

- День вспоминания о снеге

- Всемирный день косолапости (World Clubfoot Day)

- День яйца (National Egg Day) в США

- День шоколадно-миндального печенья (National Chocolate Macaroon Day) в США

- День повторений (National Repeat Day) в США

- День мучеников в Уганде

- День рождения королевы Сутхиды в Таиланде

- День Мабо (Mabo Day) в Австралии

- День движения за запрет опиума на Тайване

Сегодня именины празднуют: Константин, Федор, Михаил, Елена, Карл, Кирилл, Агапит, Касьян, Ярослав.

Что происходило 3 июня в прошлые годы

1098 - взятие крестоносцами Антиохии

1539 - Флорида объявлена территорией Испании.

1621 - основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.

1784 - Аннаполис (Мэриленд) перестал быть столицей США.

1785 - в Лондоне испытан первый парашют, изобретенный Франсуа Бланшаром. Первым парашютистом стала собака. Животное благополучно приземлилось.

1846 - США отвоевали у Мексики поселение Йерба-Буэна. В январе следующего года оно было переименовано в Сан-Франциско.

1886 - по приказу правителя Уганды в Намгонго заживо сожгли 11 католических проповедников (ныне они стали католическими святыми«угандийскими мучениками»).

1938 - Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения «дегенеративного искусства» (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).

1946 - В Венгрии выпущены банкноты на сумму миллиард милпенге (миллиард миллиардов пенге).

1954 - в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).

1961 - начало двухдневных переговоров в Вене Н. С. Хрущева и Джона Кеннеди.

1965 - Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершен во время полета на корабле «Джемини IV».

1970 - синтезирован первый искусственный ген.

1980 - вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

2004 - в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире бассейн, названный в честь знаменитого персонажа «Немо 33»его глубина составляет 33 метра.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 июня. Какие праздники будут завтра?

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