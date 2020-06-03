Водный кризис
Развитие сюжета: Запасы крымских водохранилищ естественного стока вдвое меньше, чем год назад ● Река в Крыму может полностью пересохнуть из-за отсутствия осадков ● Поклонская написала жалобу на Украину в ООН ● Хватит ли воды: сколько ее осталось в водохранилищах Крыма ● Симферополю пообещали дать чуть больше воды
Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде
фото © Новости Крыма
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобу крымского рыбокомбината об убытках, которое понесло предприятие из-за перекрытия Украиной подачи днепровской воды на полуостров.
Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
Ранее «Крымский производственный рыбокомбинат» (город Красноперекопск) обращался в суды на Украине с требованием возместить 60 млн рублей ущерба, который понесло предприятие из-за водной блокады. После отказа украинских судов рассматривать дело рыбокомбинат обратился в ЕСПЧ.
«Европейский суд без какой-либо мотивировки, что является вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу без права на апелляцию. Согласно решению судьи Латифа Гусейнова, данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению», – цитирует Молохова РИА Новости.
Адвокат отметил, что ЕСПЧ «как огня боится жалоб из Крыма» и воспринимает пророссийски настроенных жителей Крыма как «прокаженных».
Молохов добавил, что рыбокомбинат и его адвокаты не намерены сдаваться и планируют подготовить обращение в Комитет ООН по правам человека в Женеве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму экс-чиновник получил три года условно. В Джанкойском районе осужден бывший глава одного из муниципальных образований района за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
В Крыму украинского военного взяли под стражу на месяц. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения Евгению Добринскому, украинскому военному, который, по информации ФСБ, «в состоянии алкогольного опьянения незаконно пересек границу в Крыму».
Суд пересмотрит приговор офицеру ФСБ, пытавшемуся наладить сбыт наркотиков в Крыму. Южный окружной военный суд (ЮОВС) по пересмотрит скандальное дело бывшего майора ФСБ Юрия Дрындина и трех его сообщников, признанных виновными в культивировании конопли в Волгоградской области для последующей продажи наркотиков в Крыму.
Пропавший украинский военный задержан ФСБ в Крыму. Российская спецслужба обвиняет задержанного украинского военнослужащего «в нарушении госграницы».
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, приказом от 02 июня 2020 года № 694, продлило на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма?
Руководитель украинского Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не исключает, что вопрос возобновления подачи воды в Крым может быть «разменной монетой» в кулуарных переговорах Москвы и Киева.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
За сутки почти сотню приехавших в Крыму поместили в обсерватор
80 человек поместили за сутки в крымские обсерваторы.
8 часов назад
В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом
11 часов назад
В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом
11 часов назад
Насколько реально проехать через блокпост в Севастополь
14 часов назад
В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий
Предприятия санаторно-курортной отрасли ялтинского региона проводят активные мероприятия по подготовке к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.