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Водный кризис

Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде

19:12 среда, 3 июня 2020
Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде

фото © Новости Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобу крымского рыбокомбината об убытках, которое понесло предприятие из-за перекрытия Украиной подачи днепровской воды на полуостров.

Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.

Ранее «Крымский производственный рыбокомбинат» (город Красноперекопск) обращался в суды на Украине с требованием возместить 60 млн рублей ущерба, который понесло предприятие из-за водной блокады. После отказа украинских судов рассматривать дело рыбокомбинат обратился в ЕСПЧ.

«Европейский суд без какой-либо мотивировки, что является вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу без права на апелляцию. Согласно решению судьи Латифа Гусейнова, данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению», – цитирует Молохова РИА Новости.

Адвокат отметил, что ЕСПЧ «как огня боится жалоб из Крыма» и воспринимает пророссийски настроенных жителей Крыма как «прокаженных».

Молохов добавил, что рыбокомбинат и его адвокаты не намерены сдаваться и планируют подготовить обращение в Комитет ООН по правам человека в Женеве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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