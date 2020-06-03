Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде

фото © Новости Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобу крымского рыбокомбината об убытках, которое понесло предприятие из-за перекрытия Украиной подачи днепровской воды на полуостров.

Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.

Ранее «Крымский производственный рыбокомбинат» (город Красноперекопск) обращался в суды на Украине с требованием возместить 60 млн рублей ущерба, который понесло предприятие из-за водной блокады. После отказа украинских судов рассматривать дело рыбокомбинат обратился в ЕСПЧ.

«Европейский суд без какой-либо мотивировки, что является вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу без права на апелляцию. Согласно решению судьи Латифа Гусейнова, данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению», – цитирует Молохова РИА Новости.

Адвокат отметил, что ЕСПЧ «как огня боится жалоб из Крыма» и воспринимает пророссийски настроенных жителей Крыма как «прокаженных».

Молохов добавил, что рыбокомбинат и его адвокаты не намерены сдаваться и планируют подготовить обращение в Комитет ООН по правам человека в Женеве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму экс-чиновник получил три года условно. В Джанкойском районе осужден бывший глава одного из муниципальных образований района за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

В Крыму украинского военного взяли под стражу на месяц. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения Евгению Добринскому, украинскому военному, который, по информации ФСБ, «в состоянии алкогольного опьянения незаконно пересек границу в Крыму».

Суд пересмотрит приговор офицеру ФСБ, пытавшемуся наладить сбыт наркотиков в Крыму. Южный окружной военный суд (ЮОВС) по пересмотрит скандальное дело бывшего майора ФСБ Юрия Дрындина и трех его сообщников, признанных виновными в культивировании конопли в Волгоградской области для последующей продажи наркотиков в Крыму.

Пропавший украинский военный задержан ФСБ в Крыму. Российская спецслужба обвиняет задержанного украинского военнослужащего «в нарушении госграницы».