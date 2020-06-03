Евпаторийцам предложили придумать бренд города

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Цель данного этапа — выявить лучшие идеи для позиционирования многогранной Евпатории, а также учесть мнения неравнодушных к городу граждан и профессионалов, сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

В Евпатории стартовал конкурс по созданию концепции базовых элементов айдентики (логотипа и слогана) города. Наличие качественной айдентики – существенное конкурентное преимущество муниципального образования, возможность для более эффективной коммуникации всех целевых аудиторий в социальной, экономической и политической жизни города.

Цель данного этапа — выявить лучшие идеи для позиционирования многогранной Евпатории, а также учесть мнения неравнодушных к городу граждан и профессионалов.

Конкурсные варианты должны быть емкими и лаконичными. Идея бренда должна раскрывать существующие преимущества и особенности Евпатории как города – курорта для семей с детьми («Всероссийская детская здравница»), города с богатой историей, привлекательного для самых разных видов туризма, быть актуальной для различных сегментов аудитории и корректировать воспринимаемый образ Евпатории в благоприятную сторону.

Предложения должны быть представлены в электронном виде в формате PDF- или jpeg/jpg-файла и содержать: краткое тезисное описание в произвольной форме сути предлагаемой идеи и ее обоснование с четким указанием уникальности и преимуществ бренда, краткую формулировку идеи, иллюстрации, раскрывающие суть предлагаемой идеи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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