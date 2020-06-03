Власть
Черноморское осталось без воды из-за аварии
В связи с аварией на водоводе 3 июня в пгт. Черноморское будет отсутствовать водоснабжение.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
— В ООО «Крымская Водная Компания» информируют, что в связи с аварией на водоводе по ул. 60 лет Октября и ул. Павленко, от водоснабжения будет отключено 8761 человек, 1837 детей, 11 социальных объектов. Не будет отключаться ул. Димитрова, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
В число социальных объектов входят:
МБОУ «Черноморская средняя школа №1»
МБОУ «Черноморская средняя школа №2»
МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад №3 «Аленушка»
МБОУ «Детская-юношеская спортивная школа»
ГБУ РК «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района» 4 объекта.
МБОУ ДОД «Черноморская детская музыкальная школа»
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»
По информации диспетчера Черноморского участка «Крымской водной компании», работы по ремонту будет проводить бригада: 3 человека и 1 ед. техники.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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