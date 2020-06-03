Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 68.8
воздух +18
море +16

Власть

Черноморское осталось без воды из-за аварии

В связи с аварией на водоводе 3 июня в пгт. Черноморское будет отсутствовать водоснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

— В ООО «Крымская Водная Компания» информируют, что в связи с аварией на водоводе по ул. 60 лет Октября и ул. Павленко, от водоснабжения будет отключено 8761 человек, 1837 детей, 11 социальных объектов. Не будет отключаться ул. Димитрова, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

В число социальных объектов входят:

МБОУ «Черноморская средняя школа №1»

МБОУ «Черноморская средняя школа №2»

МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»

МБДОУ «Детский сад №3 «Аленушка»

МБОУ «Детская-юношеская спортивная школа»

ГБУ РК «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района» 4 объекта.

МБОУ ДОД «Черноморская детская музыкальная школа»

ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»

По информации диспетчера Черноморского участка «Крымской водной компании», работы по ремонту будет проводить бригада: 3 человека и 1 ед. техники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Река в Крыму может полностью пересохнуть из-за отсутствия осадков. Из-за отсутствия этой весной существенных осадков в Крыму к концу июня может пересохнуть река Черная, находящаяся на юго-западе полуострова.

Устройство для оповещения и вызова экстренных служб появилось в одном из парков Ялты. Появление устройства для оповещения и вызова экстренных служб в Пионерском парке Ялты позволит повысить уровень его безопасности.

В Симферополе 13 капитальных зданий признали самостроями и определили под снос. Всего на заседании комиссии по демонтажу объектов, расположенных на территории крымской столицы без правовых оснований, решили участь почти трех сотен объектов, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Собачников Ялты призвали озаботиться «фекальным вопросом». В Пионерском парке лабрадор-ретривер присел у куста. Затем, сделав свое дело, не торопясь побрел дальше. Стоявший рядом мужчина тут же надел целлофановую перчатку и убрал продукты жизнедеятельности пса в полиэтиленовый пакет.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом

В Крыму выросло число тяжелых больных с коронавирусом

Количество заболевших COVID-19 крымчан, находящихся в тяжелом состоянии, за сутки выросло с четырех до пяти человек.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом

В Крыму еще семь человек заразились коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.

Общество
Крымский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде

Крымский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде

Астроид 163348 (2002 NN4), который сблизится с Землей 6 июня, не несет никакой опасности для жителей нашей планеты.

Власть
Евпаторийцам предложили придумать бренд города

Евпаторийцам предложили придумать бренд города

Цель данного этапа — выявить лучшие идеи для позиционирования многогранной Евпатории, а также учесть мнения неравнодушных к городу граждан и профессионалов, сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации