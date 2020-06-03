Черноморское осталось без воды из-за аварии

В связи с аварией на водоводе 3 июня в пгт. Черноморское будет отсутствовать водоснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

— В ООО «Крымская Водная Компания» информируют, что в связи с аварией на водоводе по ул. 60 лет Октября и ул. Павленко, от водоснабжения будет отключено 8761 человек, 1837 детей, 11 социальных объектов. Не будет отключаться ул. Димитрова, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

В число социальных объектов входят:

МБОУ «Черноморская средняя школа №1»

МБОУ «Черноморская средняя школа №2»

МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»

МБДОУ «Детский сад №3 «Аленушка»

МБОУ «Детская-юношеская спортивная школа»

ГБУ РК «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района» 4 объекта.

МБОУ ДОД «Черноморская детская музыкальная школа»

ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»

По информации диспетчера Черноморского участка «Крымской водной компании», работы по ремонту будет проводить бригада: 3 человека и 1 ед. техники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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