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Странности

Автослесарь из Крыма выиграл в лотерею квартиру и отказался от нее

19:28 среда, 3 июня 2020

Автомеханик из Крыма выиграл в лотерею квартиру и 100 тыс. рублей. Однако от жилья он отказался, сообщает пресс-служба «Столото».

Узнав о крупном выигрыше, мужчина решил вместо квартиры получить деньги, которые он потратит на приобретение дома для своей семьи. Стоимость предложенной недвижимости оценивается в 1,5 млн рублей.

Победитель признался, что за последние пять лет уже второй раз получает крупный приз. В 2015 году он выиграл 135 тыс. рублей.

«Мысль, что я могу стать обладателем крупной суммы еще раз, не уходила. День, когда я узнал о выигрыше, был совершенно обычным. Поэтому очень удивился, когда на телефон пришло СМС-оповещение. В личном кабинете я увидел свой приз и не мог понять, наяву ли это происходит?» — поделился впечатлениями крымчанин, участвовавший в «жилищной лотерее».

В январе впервые за всю историю отечественных государственных лотерей женщина из Подмосковья стала выиграла миллиард.  Всего в розыгрыше участвовало почти 54 млн билетов. Оказалось, что семья знакома с государственными лотереями уже много лет.

Надежда приобретала билеты несколько раз в год, в основном по праздникам. На новогодний тираж у победительницы было 10 билетов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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