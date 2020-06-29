Жилищное строительство в Севастополе снизилось на 58 процентов

Об этом свидетельствуют данные за январь-май 2020 года, обнародованные Крымстатом.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-мае 2020 г. предприятиями и организациями города составил 1709920,2 тыс. рублей, или 41,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-мае 2020 г. с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, введено в эксплуатацию 152600 м2 общей площади. В сельской местности общая площадь жилых домов составила 9433 м2 .

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