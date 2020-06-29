Замминистра здравоохранения Крыма уволился по собственному желанию

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения РК Николая Деркача, он покинет свой пост 6 июля.

Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на правительственном портале.

«Освободить Деркача Николая Николаевича от должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым 6 июля 2020 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению», – говорится в документе.

По данным Крыминформа, в министерстве Деркач курировал в частности вопросы лекарственного обеспечения и работу медицинских организаций первичного звена.

В начале июня Деркач зарегистрировал личный Telegram-канал, в котором публиковал некоторые новости крымского минздрава. За время существования на канал подписалось шесть человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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