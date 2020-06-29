Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +29
море +23

Происшествия

За неделю в Крыму утонуло два человека

08:35 понедельник, 29 июня 2020

Кроме того, крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

— За отчетный период было ликвидировано 63 пожара, из них 41 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также было 3 происшествия на воде, спасен 1 человек, к сожалению 2 погибли.  3 события в горно-лесной зоне, спасено 7 человек, 1 погиб. Кроме того, за отчетный период был ликвидирован 1 лесной пожар площадью 5,5 гектара, — сообщили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зафиксировали девять случаев бешенства с начала года. С начала этого года в Крыму зафиксировали 9 случаев бешенства животных.

В МЧС заявили, что потушили крупный лесной пожар на Южном берегу Крыма. Крымские спасатели ликвидировали пожар, который произошел сегодня днем в районе поселка Кацивели (Ялта).

Авиация МЧС ищет в Черном море двух человек на матрасе. В Краснодарском крае под Анапой сотрудники МЧС вышли в море для поиска двух человек на надувном матрасе, которых унесло в море.

Спасатели локализовали пожар на Южном берегу Крыма. Крымские спасатели локализовали возгорание лесной подстилки в районе поселка Кацивели (Ялта).

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом

В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом

По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Феодосия завалена мусором

Феодосия завалена мусором фото

Количество мусора в городе побило все рекорды. На переполненные мусорные баки и свалки жалуются жители всех районов Феодосийского округа.

Водный кризис
Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского

Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского

Крымские власти не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о подаче воды на полуостров.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации