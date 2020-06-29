За неделю в Крыму утонуло два человека

Кроме того, крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

— За отчетный период было ликвидировано 63 пожара, из них 41 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также было 3 происшествия на воде, спасен 1 человек, к сожалению 2 погибли. 3 события в горно-лесной зоне, спасено 7 человек, 1 погиб. Кроме того, за отчетный период был ликвидирован 1 лесной пожар площадью 5,5 гектара, — сообщили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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