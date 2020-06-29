Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что показатели отрасли к концу года могут выровняться за счет продления турсезона до октября.

Свое мнение он выразил в комментарии РИА Новости.

Волченко отметил, что пока сложно дать точный прогноз на летний сезон, так как главной задачей властей республики остается не допустить распространения пандемии.

«Есть все предпосылки к тому, что сентябрь-октябрь будут достаточно успешными для туристической отрасли. И соответственно, по итогам года показатели могут быть выровнены за счет пролонгации сезона и отложенного спроса», - высказался Волченко.

С 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова начали принимать крымчан. Жители других регионов смогут отдохнуть в Крыму с 1 июля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что глобального увеличения цен на отдых в отелях полуострова не зафиксировано. Позже эксперты сообщили, что фиксируют оживленный спрос туристов на дорогие отели в Ялте и Алуште. В связи с этим, гендиректор одной их сетей туристических агентств Алексан Мкртчян прогнозирует повышение цен на четырех-, пятизвездочные гостиницы на черноморском побережье. По его наблюдениям, некоторые отели в Сочи уже на 50% подняли цены на услуги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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