Власть
В Симферополе выберут новое место для скейт-парка
В Симферополе выберут новое место для строительства скейт-парка. Ранее его планировалось разместить по улице Киевской, недалеко от Центрального автовокзала.
Об этом сообщили в симферопольской администрации.
Решение о необходимости подбора более подходящего места для реализации проекта власти приняли после обращений горожан, в частности, жителей дома №60 по улице Воровского. Негативно о месте для скейт-парка высказывались и крымские архитекторы.
«Сотрудники администрации всесторонне изучили данный вопрос, - рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко. - Прорабатываем несколько вариантов, чтобы определить оптимальное месторасположение спортивного объекта. Обязательно учтем мнение общественности».
Зеленая зона, где ранее планировалось построить скейт-парк, будет благоустроена, пообещала Проценко. «Проведем встречу с жителями микрорайона, выслушаем предложения. Только после этого будем строить планы по благоустройству зеленой зоны», - сказала она.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Симферополя изменят место размещения скейтодрома. Администрация Симферополя после обращения местных жителей решила изменить место расположения скейтодрома.
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