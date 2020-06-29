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Власть

В Симферополе выберут новое место для скейт-парка

09:06 понедельник, 29 июня 2020
Симферополь

В Симферополе выберут новое место для строительства скейт-парка. Ранее его планировалось разместить по улице Киевской, недалеко от Центрального автовокзала.

Об этом сообщили в симферопольской администрации.

Решение о необходимости подбора более подходящего места для реализации проекта власти приняли после обращений горожан, в частности, жителей дома №60 по улице Воровского. Негативно о месте для скейт-парка высказывались и крымские архитекторы.

«Сотрудники администрации всесторонне изучили данный вопрос, - рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко. - Прорабатываем несколько вариантов, чтобы определить оптимальное месторасположение спортивного объекта. Обязательно учтем мнение общественности».

Зеленая зона, где ранее планировалось построить скейт-парк, будет благоустроена, пообещала Проценко. «Проведем встречу с жителями микрорайона, выслушаем предложения. Только после этого будем строить планы по благоустройству зеленой зоны», - сказала она.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя изменят место размещения скейтодрома. Администрация Симферополя после обращения местных жителей решила изменить место расположения скейтодрома.

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