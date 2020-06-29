В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом

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По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства города, заболевший – это водитель Севморзавода, который выезжал в один из соседних регионов.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 229 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровело 176 человек, 4 человека умерло», - уточнили в правительстве.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 119 человек, в городской больнице №9 – 78. Под наблюдением по месту жительства – 764 человека.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявили четырех инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 685 случаев заболевания, из которых 478 человек уже выписаны из больниц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе. Пожилая женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась в инфекционной больнице Севастополя.

Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе. Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом. За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.