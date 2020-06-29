Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом ● Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже ● Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе ● Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе ● Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму
В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом
фото © rbc.ru
По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Как сообщает пресс-служба правительства города, заболевший – это водитель Севморзавода, который выезжал в один из соседних регионов.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 229 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровело 176 человек, 4 человека умерло», - уточнили в правительстве.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 119 человек, в городской больнице №9 – 78. Под наблюдением по месту жительства – 764 человека.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявили четырех инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 685 случаев заболевания, из которых 478 человек уже выписаны из больниц.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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