В Севастополе вынесли приговор убившей таксиста девушке

Девушка не смогла простить аморальное поведение по отношению к себе.

В Севастополе вынесен приговор девушке, убившей в октябре 2019 таксиста в его доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Напомним, 24-летняя девушка из Перми (ранее сообщалось, что она из Балаклавы) во время поездки в такси познакомилась с 56-летним водителем. Мужчина пригласил девушку в гости в свой дом в СТ «Золотая балка».

Новые знакомые выпили, а когда девушка засобиралась домой, хозяин стал к ней приставать. Гостья, как было установлено судом, «на почве внезапно возникшей личной неприязни, спровоцированной аморальным поведением потерпевшего» схватилась за нож и ударила мужчину не менее 17 раз в грудь.

Мужчина умер на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, девушка подожгла дом. Однако избежать наказания не удалось, она были задержана, а в январе 2020 года дело было направлено в суд.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Балаклавскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

26 июня 2020 г. Балаклавский районный суд вынес приговор: подсудимая признана виновной по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорена к 7 годам заключения в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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