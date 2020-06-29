Происшествия
В Севастополе вынесли приговор убившей таксиста девушке
Девушка не смогла простить аморальное поведение по отношению к себе.
В Севастополе вынесен приговор девушке, убившей в октябре 2019 таксиста в его доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Напомним, 24-летняя девушка из Перми (ранее сообщалось, что она из Балаклавы) во время поездки в такси познакомилась с 56-летним водителем. Мужчина пригласил девушку в гости в свой дом в СТ «Золотая балка».
Новые знакомые выпили, а когда девушка засобиралась домой, хозяин стал к ней приставать. Гостья, как было установлено судом, «на почве внезапно возникшей личной неприязни, спровоцированной аморальным поведением потерпевшего» схватилась за нож и ударила мужчину не менее 17 раз в грудь.
Мужчина умер на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, девушка подожгла дом. Однако избежать наказания не удалось, она были задержана, а в январе 2020 года дело было направлено в суд.
Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Балаклавскому району города Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
26 июня 2020 г. Балаклавский районный суд вынес приговор: подсудимая признана виновной по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорена к 7 годам заключения в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму россиянин хотел выкупить у полиции авто с нелегальным алкоголем.
В Крыму вводят ограничения на продажу алкоголя в многоэтажках. Парламент Крыма установил ограничения на продажу алкоголя в помещениях на первых этажах многоквартирных домов.
Ресторатора из Севастополя, осужденного за убийство, выдадут Сербии. Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного в Крыму по запросу Интерпола, решено было выдать Сербии.
В отель экс-министра обороны Украины Лебедева пришла прокуратура. Надзорное ведомство выясняет, почему на пляж — общественное пространство — закрыт вход простым людям.
В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом
По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом
За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Феодосия завалена мусором фото
Количество мусора в городе побило все рекорды. На переполненные мусорные баки и свалки жалуются жители всех районов Феодосийского округа.
Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом
За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Ждать ли Крыму аномальной жары: прогноз на июль
20 часов назад
Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского
Крымские власти не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о подаче воды на полуостров.