Происшествия
В Севастополе сотрудница обворовала кассу почтового отделения
Севастопольские полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже денег из кассы.
В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась руководитель одного из почтовых отделений города. Она рассказала, что из кассы пропали 87000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже причастна 54-летняя сотрудница учреждения. После рабочего дня она забрала вырученные деньги из кассы и скрылась. Полицейские установили ее местонахождение и задержали.
В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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