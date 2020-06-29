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Происшествия

В Севастополе сотрудница обворовала кассу почтового отделения

09:59 понедельник, 29 июня 2020
Севастополь

Севастопольские полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже денег из кассы.

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась руководитель одного из почтовых отделений города. Она рассказала, что из кассы пропали 87000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже причастна 54-летняя сотрудница учреждения. После рабочего дня она забрала вырученные деньги из кассы и скрылась. Полицейские установили ее местонахождение и задержали.

В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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