В МВД Крыма проверяют информацию о получении взятки одним из оперативников

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МВД по Республике Крым проводит проверку по факту возможного получения взятки одним из оперуполномоченных.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Выявлен факт противоправной деятельности со стороны оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов полиции Симферополя. По предварительным данным, полицейский вымогал и получил денежные средства от гражданина за непривлечение его к ответственности», – говорится в сообщении.

По этому факту МВД проводит служебную проверку. Материалы будут переданы в главное следуправление СК России по Крыму и Севастополю. «Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, и будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что факт возможного получения взятки выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Крыму совместно с управлением ФСБ по республике и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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