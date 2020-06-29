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В МВД Крыма проверяют информацию о получении взятки одним из оперативников
фото © Новости Крыма
МВД по Республике Крым проводит проверку по факту возможного получения взятки одним из оперуполномоченных.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Выявлен факт противоправной деятельности со стороны оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов полиции Симферополя. По предварительным данным, полицейский вымогал и получил денежные средства от гражданина за непривлечение его к ответственности», – говорится в сообщении.
По этому факту МВД проводит служебную проверку. Материалы будут переданы в главное следуправление СК России по Крыму и Севастополю. «Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, и будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – добавили в пресс-службе.
Отмечается, что факт возможного получения взятки выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Крыму совместно с управлением ФСБ по республике и Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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