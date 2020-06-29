В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

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За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Два случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах, еще два – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 685 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 492 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 478 человек.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе. Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом. За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

От коронавируса в мире умерло более 500 тысяч человек, заболели уже 10 млн. США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших, а также по числу умерших от коронавируса.