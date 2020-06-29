Происшествия
В Крыму туристка пошла гулять на Демерджи и заблудилась
В службу спасения поступило сообщение, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
По информации республиканского ГУ МЧС России вчера в 18:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка, необходима помощь спасателей.
К месту происшествия оперативно выехала поисково-спасательная группа первого поисково-спасательного отделения (г. Симферополь) части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.
По прибытии к месту поиска с помощью геолокации было установлено местонахождение девушки.
В 20:20 девушка была найдена в районе села Перевальное и доставлена в Симферополь. В медицинской помощи спасенная не нуждалась.
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