Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +29
море +23

Происшествия

В Крыму туристка пошла гулять на Демерджи и заблудилась

08:09 понедельник, 29 июня 2020
Алушта

В службу спасения поступило сообщение, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

По информации республиканского ГУ МЧС России вчера в 18:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка, необходима помощь спасателей.

К месту происшествия оперативно выехала поисково-спасательная группа первого поисково-спасательного отделения (г. Симферополь) части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

По прибытии к месту поиска с помощью геолокации было установлено местонахождение девушки.

В 20:20 девушка была найдена в районе села Перевальное и доставлена в Симферополь. В медицинской помощи спасенная не нуждалась.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели сняли туриста с 50-метровой скалы на Карадаге. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристу в горно-лесной местности Карадагского массива.

Спасатели оказали помощь двум туристам, попавшим в беду в горах Крыма. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, потерявшему сознание в горно-лесной зоне, и женщине с травмой ноги на мысе Капчик.

В Крыму турист забрался на Сокол, а спуститься не смог. Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол городского округа Судак туристу необходима помощь спасателей.

В Ялте парень на «Боткинской тропе» упал в ущелье, сломав обе ноги. Спасатели провели иммобилизацию травмированных конечностей и с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок эвакуировали мужчину.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом

В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом

По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Феодосия завалена мусором

Феодосия завалена мусором фото

Количество мусора в городе побило все рекорды. На переполненные мусорные баки и свалки жалуются жители всех районов Феодосийского округа.

Водный кризис
Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского

Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского

Крымские власти не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о подаче воды на полуостров.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации