Происшествия
В Крыму турист упал со скалы в бухту Аю-Дага
В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина спускаясь со скального участка, упал в одну из бухт горы Аю-Даг.
По предварительной информации самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
К месту происшествия направлено отделение Алуштинского АСО ГКУ РК «Крым-СПАС» и водолозно-спасательная группа 1 водолазно-спасательного отделения специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
По прибытии к месту происшествия установлено, что в результате падения со скалы мужчина находится в бухте мыса Муссери горы Аю-Даг. На моторной лодке «Буревестник-530» пострадавший был транспортирован к ближайшему причалу и передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
В тексте использованы материалы: Кафа
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи ликвидировали крупный пожар на полигоне отходов. Работники МУП «ЖилсервисКерчь» ликвидировали пожар на полигоне отходов, сообщает пресс-служба предприятия.
В Крыму зафиксировали девять случаев бешенства с начала года. С начала этого года в Крыму зафиксировали 9 случаев бешенства животных.
В МЧС заявили, что потушили крупный лесной пожар на Южном берегу Крыма. Крымские спасатели ликвидировали пожар, который произошел сегодня днем в районе поселка Кацивели (Ялта).
Авиация МЧС ищет в Черном море двух человек на матрасе. В Краснодарском крае под Анапой сотрудники МЧС вышли в море для поиска двух человек на надувном матрасе, которых унесло в море.
В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом
По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом
За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Феодосия завалена мусором фото
Количество мусора в городе побило все рекорды. На переполненные мусорные баки и свалки жалуются жители всех районов Феодосийского округа.
Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом
За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Ждать ли Крыму аномальной жары: прогноз на июль
20 часов назад
Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского
Крымские власти не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о подаче воды на полуостров.