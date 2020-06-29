В Крыму турист упал со скалы в бухту Аю-Дага

В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина спускаясь со скального участка, упал в одну из бухт горы Аю-Даг.

По предварительной информации самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия направлено отделение Алуштинского АСО ГКУ РК «Крым-СПАС» и водолозно-спасательная группа 1 водолазно-спасательного отделения специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытии к месту происшествия установлено, что в результате падения со скалы мужчина находится в бухте мыса Муссери горы Аю-Даг. На моторной лодке «Буревестник-530» пострадавший был транспортирован к ближайшему причалу и передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: Кафа

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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