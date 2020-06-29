Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +29
море +23

Происшествия

В Крыму погиб мотоциклист, врезавшись ночью в дерево

12:50 понедельник, 29 июня 2020

На ночной трассе под Феодосией насмерть разбился мотоциклист.

Об аварии сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, водитель мотоцикла Suzuki, выехав ночью из Орджоникидзе в сторону Феодосии, не справился с управлением. Около трех часов ночи мотоцикл вылетел с трассы, налетел на дерево и перевернулся. Мотоциклист 1992 года рождения погиб на месте, сообщили в ведомстве.

По факту ДТП правоохранители проведут проверку.

Ранее, как сообщалось, в Бахчисарайском районе водитель Лады Ларгус получил серьезные ожоги, не успев выбраться из загоревшегося автомобиля. Мужчину спасли пожарные, которым пришлось тушить не только автомобиль, но и вспыхнувшую на обочине сухую траву.

Всего за прошедшую неделю, по информации МЧС республики, сотрудники ведомства спасли при ликвидации ДТП десять человек, один человек погиб. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму турист упал со скалы в бухту Аю-Дага. В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина спускаясь со скального участка, упал в одну из бухт горы Аю-Даг.

За неделю в Крыму утонуло два человека. Кроме того, крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Керчи ликвидировали крупный пожар на полигоне отходов. Работники МУП «ЖилсервисКерчь» ликвидировали пожар на полигоне отходов, сообщает пресс-служба предприятия.

В Крыму зафиксировали девять случаев бешенства с начала года. С начала этого года в Крыму зафиксировали 9 случаев бешенства животных.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом

В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом

По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Феодосия завалена мусором

Феодосия завалена мусором фото

Количество мусора в городе побило все рекорды. На переполненные мусорные баки и свалки жалуются жители всех районов Феодосийского округа.

Водный кризис
Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского

Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского

Крымские власти не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о подаче воды на полуостров.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации