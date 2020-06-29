Происшествия
В Крыму погиб мотоциклист, врезавшись ночью в дерево
На ночной трассе под Феодосией насмерть разбился мотоциклист.
Об аварии сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
По данным правоохранителей, водитель мотоцикла Suzuki, выехав ночью из Орджоникидзе в сторону Феодосии, не справился с управлением. Около трех часов ночи мотоцикл вылетел с трассы, налетел на дерево и перевернулся. Мотоциклист 1992 года рождения погиб на месте, сообщили в ведомстве.
По факту ДТП правоохранители проведут проверку.
Ранее, как сообщалось, в Бахчисарайском районе водитель Лады Ларгус получил серьезные ожоги, не успев выбраться из загоревшегося автомобиля. Мужчину спасли пожарные, которым пришлось тушить не только автомобиль, но и вспыхнувшую на обочине сухую траву.
Всего за прошедшую неделю, по информации МЧС республики, сотрудники ведомства спасли при ликвидации ДТП десять человек, один человек погиб.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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За неделю в Крыму утонуло два человека. Кроме того, крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.
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