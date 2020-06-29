Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки только один случай заражения коронавирусом ● В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом ● Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже ● Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе ● Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе
В Крыму отменили ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом
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С сегодняшнего дня изменился формат информирования населения по ситуации с коронавирусом.
Ежедневные брифинги в прямом эфире с представителями Министерства здравоохранения РК и Роспотребнадзора отменены. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.
В то же время Оперативный штаб продолжает работать в прежнем режиме, вся необходимая информация в полном объеме размещается на официальных страницах Аксенова в социальных сетях.
— Еще раз напоминаю всем о необходимости в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, медицинских работников и органов власти, — добавил Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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