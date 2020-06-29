В Крыму отменили ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом

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С сегодняшнего дня изменился формат информирования населения по ситуации с коронавирусом.

Ежедневные брифинги в прямом эфире с представителями Министерства здравоохранения РК и Роспотребнадзора отменены. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

В то же время Оперативный штаб продолжает работать в прежнем режиме, вся необходимая информация в полном объеме размещается на официальных страницах Аксенова в социальных сетях.

— Еще раз напоминаю всем о необходимости в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, медицинских работников и органов власти, — добавил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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