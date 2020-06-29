В Крыму может появиться «российская Тесла»

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Накануне в Санкт-Петербурге на воду спустили первый российский электрический катамаран Ecovolt.

Учредитель компании-производителя Emperium Александр Лебедев рассказал об «уникальности этого судна и о дальнейших планах по развитию этого проекта».

По его словам, на разработку электрокатамарана ушло два года. Его произвели на заводе «Морсвязьавтоматика» в Санкт-Петербурге, который ранее изготавливал «начинку» для судов.

«На заводе мы сделали корпус и практически сделали свою батарею, благодаря которой катамаран и работает. Это очень важно. 40% стоимости судна – батарея. Рулевые колонки и винты - все российского производства. Китайцы в конце осени прошлого года спустили одно подобное пассажирское судно, у норвежцев есть такое во фьорде. Там судно из композитных материалов. У нас пока алюминиевый корпус, композит очень сложен в ремонте. Плюс – он дороже, пока нет смысла. Отмечу, что это одно из первых судов в мире такого типа. Россия точно всех опережает. Это такая «российская Тесла». Поэтому мы горды своими усилиями», - сказал Лебедев.

Также он рассказал, что после спуска катамарана был подписан контракт с крупнейшим частным оператором на строительство пяти подобных судов. К тому же, к сентябрю будет готова новая верфь под Санкт-Петербургом, где можно будет строить до 30 таких судов.

При этом Лебедев не исключил, что такие катамараны могут появиться и в Крыму.

«Мы готовы рассматривать акваторию полуострова для использования катамаранов. Поскольку это абсолютно экологическое и чистое судно, оно бесшумное. И дальность у него около 200 км. Это вполне нормально для того, чтобы на ЮБК между городами возить пассажиров. Планы есть. Разговоры с властями и операторами нужно начинать уже сейчас», - поделился бизнесмен.

Он объяснил, что морской катамаран, который, возможно, появится в Крыму, будет иметь другие характеристики, нежели речной.

«Судно для моря будет больше, оно будет 32 метров, а не 20 метров. На 200 посадочных мест. У него будет большая дальность и большая скорость. Морской вариант будет с солнечными панелями и солнечным парусом. То есть батарея нужна будет меньше, и он частично будет генерировать электроэнергию с помощью солнечных батарей», - заключил Лебедев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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