В Крыму мальчика унесло в море на матраце

В 14.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Ленинском районе, п. Каменский, ребенка на матраце отжимным ветром уносит от берега в море.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым организовано взаимодействие и реагирование всех ответственных служб, а также с Пограничным управлением ФСБ по Республике Крым.

К месту происшествия незамедлительно направлено подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, спасательный катер «Дмитрий Михайлик» 2 катера Пограничного управления ФСБ по Республике Крым. К вылету подготовлен вертолет МИ- 8 МЧС России.

В 14.45 мальчик спасен в 1.2 км от берега, поднят на борт пограничного судна. В медицинской помощи не нуждался, чувствует себя хорошо.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму турист упал со скалы в бухту Аю-Дага. В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина спускаясь со скального участка, упал в одну из бухт горы Аю-Даг.

За неделю в Крыму утонуло два человека. Кроме того, крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Керчи ликвидировали крупный пожар на полигоне отходов. Работники МУП «ЖилсервисКерчь» ликвидировали пожар на полигоне отходов, сообщает пресс-служба предприятия.

В Крыму зафиксировали девять случаев бешенства с начала года. С начала этого года в Крыму зафиксировали 9 случаев бешенства животных.