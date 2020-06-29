Происшествия
В Крыму мальчика унесло в море на матраце
В 14.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Ленинском районе, п. Каменский, ребенка на матраце отжимным ветром уносит от берега в море.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым организовано взаимодействие и реагирование всех ответственных служб, а также с Пограничным управлением ФСБ по Республике Крым.
К месту происшествия незамедлительно направлено подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, спасательный катер «Дмитрий Михайлик» 2 катера Пограничного управления ФСБ по Республике Крым. К вылету подготовлен вертолет МИ- 8 МЧС России.
В 14.45 мальчик спасен в 1.2 км от берега, поднят на борт пограничного судна. В медицинской помощи не нуждался, чувствует себя хорошо.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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