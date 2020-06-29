В крымскую ФЦП хотят внести еще 72 объекта

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Проводится корректировка ФЦП ввиду ее продления до 2024 года, в том числе путем включения в нее первоочередных объектов водоснабжения, направленных на предупреждение в Крыму чрезвычайной ситуации, связанной с дефицитом питьевой воды для населения.

Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РК.

В обновленную «федеральную целевую программу Республики Крым и г. Севастополя», рассчитанную до 2024 года, планируется включить 72 новых объекта в Крыму на общую сумму 210 млрд рублей.

По словам главы Минстроя Крыма Михаила Храмова, настоящее время проводится корректировка федеральной целевой программы ввиду ее продления до 2024 года, в том числе путем включения в нее первоочередных объектов водоснабжения, направленных на предупреждение в Республике Крым чрезвычайной ситуации, связанной с дефицитом питьевой воды для населения.

— Среди новых объектов, предложенных к включению в ФЦП, можно выделить 20 объектов водоснабжения на сумму 39,6 млрд рублей для обеспечения питьевой водой населения Симферополя, Ялты, а также близлежащих населенных пунктов. Кроме того, планируется построить 14 объектов водоотведения на сумму 38,1 млрд рублей, в том числе 13 канализационных очистных сооружений в городском округе Ялта, Судаке, Алуште, Феодосии, Керчи, Евпатории и в пгт Николаевка Симферопольского района, — отметил Михаил Храмов.

Также в программу до 2024 года, по информации министра, будут включены 12 дорог общей стоимостью 125 млрд рублей.

Напомним, в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» в Крыму осуществляется строительство 582 объектов на общую сумму 425,6 млрд рублей, в том числе 30 дорог на сумму 226,5 млрд рублей. В настоящий момент завершено строительство 257 объектов. В стадии реализации находятся 277 объектов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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