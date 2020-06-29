В Керчи поймали закладчиков наркотиков

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Керчи пресечена преступная деятельность двоих местных жителей, осуществляющих «закладки» психотропных веществ в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Следствием установлено, что группа лиц, состоящая из двоих местных жителей в возрасте 26 и 27 лет, действовала по предварительному сговору, распределив между собой обязанности. Организатор преступления посредством сети Интернет приобретал запрещенные вещества, расфасовывал их в полимерные пакетики весом по 1 и 2 грамма, после чего обматывал серебристой клейкой лентой. Подельники встречались в условленных местах, где один из них, создавая тайники, помещал в них наркотики, а второй осуществлял наблюдение для поддержания мер конспирации. В случае возникновения опасности он должен был информировать о ней своего подельника.

Информацию о созданных тайниках мужчины передавали наркопотребителям через сеть Интернет.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были проведены обыски в местах проживания каждого из злоумышленников. По месту жительства основного организатора преступления изъяты подручные средства для расфасовки наркотиков, электронные весы, а также пластиковая банковская карта с наслоениями, которые, согласно заключения эксперта содержат в своем составе наркотические средства. Кроме того, с места происшествия изъяты 4 свертка, обклеенные липкой лентой, внутри которых находились таблетки и порошки.

Согласно заключения эксперта, изъятые вещества содержат в своем составе МДМА общей массой 5,35 г., амфетамин общей массой 55,24 г., а также производные N-метилэфедрона – так называемые «соли» общей массой 646,82 г. Изъятые в квартирах пакеты и мелкие фасовочные свертки имели наслоения синтетических наркотиков, что свидетельствует об их неоднократном использовании при хранении и расфасовке запрещенных веществ.

Кроме этого, в ходе проведения осмотра местности полицейскими обнаружено 29 тайников, в которых находились свертки с наркотическим средством — производным N-метилэфедрона.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи организатору криминального бизнеса предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного Кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

Второму фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 Уголовного Кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.В отношении каждого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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