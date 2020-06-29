В Белогорском районе Крыма иномарка упала в канал с обрыва

Спасатели, используя лебедки и такелажное оборудование, извлекли автомобиль из воды.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера, в 12:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Ароматное в Белогорском районе требуется помощь в извлечении автомобиля из канала.

К месту происшествия немедленно выехали специалисты Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в количестве 3 спасателей и 1 ед. техники.

По прибытии на место стало известно, что в районе урочища «Кайнаут» в горно-лесной зоне водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал с крутого обрыва в канал.

— Спасатели, используя лебедки и такелажное оборудование, извлекли автомобиль из воды. В медицинской помощи никто не нуждался, — добавили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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