Происшествия
В Белогорском районе Крыма иномарка упала в канал с обрыва
Спасатели, используя лебедки и такелажное оборудование, извлекли автомобиль из воды.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Так, вчера, в 12:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Ароматное в Белогорском районе требуется помощь в извлечении автомобиля из канала.
К месту происшествия немедленно выехали специалисты Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в количестве 3 спасателей и 1 ед. техники.
По прибытии на место стало известно, что в районе урочища «Кайнаут» в горно-лесной зоне водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал с крутого обрыва в канал.
— Спасатели, используя лебедки и такелажное оборудование, извлекли автомобиль из воды. В медицинской помощи никто не нуждался, — добавили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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