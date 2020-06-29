«Умный буй» будет контролировать состояние водохранилища под Севастополем

Количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы «Умный буй».

Отмечается, что технологию разработали в Севастопольском государственном университете.

По информации ученых, благодаря системе будет доступна актуальная информация о температуре, прозрачности и уровне воды в водохранилище с погрешностью плюс-минус 5 см.

«Чернореченское водохранилище – главный источник пресной воды для Севастополя, поэтому ее уровень – это критически важный параметр для города. Разработанная система позволяет осуществлять непрерывный контроль», – рассказал директор Дирекции научной и инновационной деятельности СевГУ Алексей Чуклин.

Сообщается, что экспериментальный буй установлен в 60 метрах от берега, глубина водохранилища в этой точке – шесть метров.

Ученые уверены, что с помощью «Умного буя» и беспилотного надводного аппарата, делающего картограмму дна, можно с высокой точностью определить количество воды в водохранилище.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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