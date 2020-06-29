Ученые из Севастополя отправятся в экспедицию в Судан, Тунис и Сирию

Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в течение 2020-2021 годов планируют поучаствовать в научных исследованиях, которые пройдут в Судане, Тунисе и Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя подводной археологической экспедиции СевГУ в Сирии Виктора Лебединского.

Ранее сообщалось, что ученые СевГУ подписали договор со Службой древностей министерства культуры Сирийской Арабской Республики о работах в акватории Тартуса и острова Арвад. Первая совместная экспедиция ученых завершилась в декабре 2019 года. В январе этого года стало известно, что севастопольские археологи продолжат научную экспедицию в районе сирийского Тартуса осенью 2020 года.

Лебединский отметил, что осенью также будет экспедиция в Тунис, а зимой – в Судан.

«В Судане мы планируем провести научную конференцию и обследовать прибрежную полосу Красного моря. Там на побережье находятся руины древних городов, можно обнаружить следы кораблекрушений», - сказал ученый.

Он добавил, что в Тунисе по плану должен пройти международный круглый стол, на котором обсудят культурные и политические связи Крыма со Средиземноморскими регионами и странами Востока. Кроме этого, будет дан старт совместным научно-образовательным проектам, заключил специалист.

Ранее в ходе сирийской экспедиции ученые Севастопольского госуниверситета зафиксировали более 70 подводных объектов вероятно античного периода.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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