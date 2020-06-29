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Власть

Таможенники изъяли в Симферополе кроссовки

16:20 понедельник, 29 июня 2020
Симферополь

Сотрудники Крымской таможни изъяли в Симферополе более 300 пар контрафактной обуви.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники оперативно-розыскного отдела Крымской таможни при проведении мероприятий в Симферополе изъяли у двух индивидуальных предпринимателей 320 пар контрафактной обуви. Кроссовки иностранного производства, маркированные известными товарными знаками Adidas, Nike, Reebok, с признаками контрафактности реализовывались как оригинальный товар в двух торговых точках крымской столицы», – говорится в сообщении.

Представители правообладателей брендов подтвердили, что товарные знаки на выявленной продукции использованы незаконно, а также что обувь не соответствует качеству оригинальных товаров.

Общий размер предотвращенного ущерба составил 2,6 млн рублей. Продукция изъята из оборота.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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