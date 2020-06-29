Власть
Стало известно кто может выехать из Крыма без попадания на самоизоляцию
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В Госпогранслужбе Украины напомнили, кого пропускают через админграницу без самоизоляции.
При пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью не подлежат самоизоляции участники внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов, напомнили в Госпогранслужбе Украины.
«В частности лица, поступающие через образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина» по приглашению учреждения высшего образования, вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом», – сказано в сообщении ведомства.
К тем, кого не касается обязательная самоизоляция также относятся сотрудники Миссии Международного Комитета Красного Креста, сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят «мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополе».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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