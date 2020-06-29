Происшествия
Спасавший собаку из колодца евпаториец сам упал на трехметровую глубину
Житель Евпатории, спасая упавшую в колодец собаку, сам в него провалился.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«Во время вечерней прогулки собака сорвалась с поводка и убежала, в результате провалилась в технический колодец. Хозяин животного, пытаясь помочь питомцу выбраться, по неосторожности упал следом, высота падения составила порядка 3 метров», – говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения подняли из колодца мужчину вместе с собакой. Мужчина от медицинской помощи отказался.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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