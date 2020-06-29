Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +27
море +23

Происшествия

Спасавший собаку из колодца евпаториец сам упал на трехметровую глубину

17:23 понедельник, 29 июня 2020
Евпатория

Житель Евпатории, спасая упавшую в колодец собаку, сам в него провалился.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Во время вечерней прогулки собака сорвалась с поводка и убежала, в результате провалилась в технический колодец. Хозяин животного, пытаясь помочь питомцу выбраться, по неосторожности упал следом, высота падения составила порядка 3 метров», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения подняли из колодца мужчину вместе с собакой. Мужчина от медицинской помощи отказался.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму погиб мотоциклист, врезавшись ночью в дерево. На ночной трассе под Феодосией насмерть разбился мотоциклист.

В Крыму турист упал со скалы в бухту Аю-Дага. В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина спускаясь со скального участка, упал в одну из бухт горы Аю-Даг.

За неделю в Крыму утонуло два человека. Кроме того, крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Керчи ликвидировали крупный пожар на полигоне отходов. Работники МУП «ЖилсервисКерчь» ликвидировали пожар на полигоне отходов, сообщает пресс-служба предприятия.

Странности
Поклонская выбрала свой самый «няш-мяшный» портрет

Поклонская выбрала свой самый «няш-мяшный» портрет

Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская выбрала победителя конкурса на лучшее аниме с ее изображением.

Власть
Крымчанам посоветовали меньше напрягаться и пить больше воды

Крымчанам посоветовали меньше напрягаться и пить больше воды

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала ряд профилактических мер, позволяющих избежать ухудшения здоровья в жаркую погоду.

Власть
В МВД Крыма проверяют информацию о получении взятки одним из оперативников

В МВД Крыма проверяют информацию о получении взятки одним из оперативников

МВД по Республике Крым проводит проверку по факту возможного получения взятки одним из оперуполномоченных.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом

За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации