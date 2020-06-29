Спасавший собаку из колодца евпаториец сам упал на трехметровую глубину

Житель Евпатории, спасая упавшую в колодец собаку, сам в него провалился.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Во время вечерней прогулки собака сорвалась с поводка и убежала, в результате провалилась в технический колодец. Хозяин животного, пытаясь помочь питомцу выбраться, по неосторожности упал следом, высота падения составила порядка 3 метров», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения подняли из колодца мужчину вместе с собакой. Мужчина от медицинской помощи отказался.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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