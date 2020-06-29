Севастополь оказался на последнем месте по доступности жилья в России

Эксперты признали Севастополь самым недоступным для приобретения жилья по сравнению с регионами России.

Соотношение стоимости квартир и доходов местных жителей показывает, что среднестатистической семье не хватит и 15 лет, чтобы накопить на собственное жилье. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В опубликованном экспертами рейтинге отмечается, что в среднем квартира площадью 60 кв.м в городе-герое стоит 4,9 млн рублей. Семья со средним достатком будет копить на нее, по меньшей мере, 15,5 лет.

Республика Крым также вошла в десятку регионов с самым недоступным жильем для семей. Квартиру такой же площади можно приобрести за 3,2 млн рублей. Все же крымской семье со средними по республике доходами никак не удастся выплатить ипотеку быстрее, чем за 10,6 лет, утверждают эксперты.

Хотя самые высокие цены на квартиры ожидаемо установились в Москве, Сахалинской области и Санкт-Петербурге, зарплаты в этих регионах позволят семьям накопить на квартиру минимум за 4,6-5,1 лет. Легче всего приобрести новое жилье жителям Магадана, Югры, Ненецкого автономного округа и Тюменской области, где можно накопить на квартиру за 1,6-3 года.

«В самом выигрышном положении оказалось население Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, ему необходимо затянуть пояса всего на 1,6 лет, а жителям Севастополя понадобится для этого целых 15,5 лет», - отмечают специалисты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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