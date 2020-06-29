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Власть

Против поправок в Конституцию России высказались 38 процентов крымчан

14:04 понедельник, 29 июня 2020
Против поправок в Конституцию России высказались 38 процентов крымчан

фото © tass.ru

Российский автомобильный сайт «Дром» провел анонимный опрос среди своих читателей, в том числе в Крыму, о голосовании по поправкам в Конституцию России.

Организаторы опроса утверждают, что 38% жителей полуострова выбрали вариант «против», 24,5% – «за», а 37,5% респондентов сообщили, что не пойдут голосовать.

«В среднем по стране результаты отличаются – 59% россиян «против», 12% – «за», а 29% выбрали вариант ответа «не пойду», – говорится в сообщении организаторов данного голосования.

Указывается, что опрос проходил с 22 по 29 июня, в нем приняло участие 23,5 тысячи человек.

Как утверждают в избиркоме Крыма, по последним данным на утро 29 июня явка избирателей в Крыму на голосовании по поправкам в Конституцию России превысила 50%. «По результату вчерашнего дня проголосовали 775 092 избирателя в Крыму (52,12%)», – сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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