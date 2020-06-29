Власть
Против поправок в Конституцию России высказались 38 процентов крымчан
фото © tass.ru
Российский автомобильный сайт «Дром» провел анонимный опрос среди своих читателей, в том числе в Крыму, о голосовании по поправкам в Конституцию России.
Организаторы опроса утверждают, что 38% жителей полуострова выбрали вариант «против», 24,5% – «за», а 37,5% респондентов сообщили, что не пойдут голосовать.
«В среднем по стране результаты отличаются – 59% россиян «против», 12% – «за», а 29% выбрали вариант ответа «не пойду», – говорится в сообщении организаторов данного голосования.
Указывается, что опрос проходил с 22 по 29 июня, в нем приняло участие 23,5 тысячи человек.
Как утверждают в избиркоме Крыма, по последним данным на утро 29 июня явка избирателей в Крыму на голосовании по поправкам в Конституцию России превысила 50%. «По результату вчерашнего дня проголосовали 775 092 избирателя в Крыму (52,12%)», – сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
«План нового порабощения»: Мурадов раскритиковал Зеленского из-за Крыма. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал «планом нового порабощения» заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма.
Крымские чиновники лишили педагогов матпомощи, положенной по закону. Из-за нерасторопности чиновников многие крымские педагоги не получили материальную помощь перед уходом в отпуск.
В Киеве рассказали о готовности «Стратегии деоккупации Крыма». Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым реанимировало работу по созданию «стратегии деоккупации Крыма».
Крымские депутаты запретили продажу никотиносодержащих смесей детям. Депутаты Государственного совета Республики Крым проголосовали за введение запрета на продажу несовершеннолетним сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные и их аналоги.
Поклонская выбрала свой самый «няш-мяшный» портрет
Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская выбрала победителя конкурса на лучшее аниме с ее изображением.
Крымчанам посоветовали меньше напрягаться и пить больше воды
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала ряд профилактических мер, позволяющих избежать ухудшения здоровья в жаркую погоду.
В МВД Крыма проверяют информацию о получении взятки одним из оперативников
МВД по Республике Крым проводит проверку по факту возможного получения взятки одним из оперуполномоченных.
Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом
За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
вчера
В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом
За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.