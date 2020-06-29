Прогноз погоды в Крыму на понедельник 29 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 29 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском, Черноморском и Красногвардейском районах), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 64 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 70 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 32, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью около 17 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 25, в Сочи - 25, в Турции - 25, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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