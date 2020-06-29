После уборки в Севастополе нашли шесть незаконных строений

В Севастополе на территории 15-й береговой батареи, известной как Стрелецкий форт, прошел субботник.

Это уже вторая за месяц масштабная очистка от мусора Стрелецкого форта, передает телеканал НТС. Как и 20 июня, в минувшую субботу в работах принял участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Во время Второй обороны Севастополя 1941-42 гг в казематах Стрелецкого форта хранили снаряды. Позже батарее были частично подорвана.

В наше время, чтобы привести в порядок форт, необходимы немалые усилия и время – батарея утопает в тонннах строительного и бытового мусора.

Кроме того, Стрелецкой форт не числится как объект культурного наследия, поэтому к территории батарее медленно, но верно подбирается застройка.

После субботника 20 июня чиновники по поручению Михаила Развожаева провели полное обследование территории.

«Нашли шесть объектов, которые незаконно стоят. Это в основном гаражи, конечно. «К сожалению», те объекты, которые строятся и вышел уже коттедж на линию к батарее, там все оформлено по закону. Тем не менее, дальше есть участки, которые тоже оформлены, откадастрированы и вырезаны под ИЖС. Ни в коем случае нельзя, чтобы строительство началось», – рассказал Развожаев на субботнике 27 июня.

Глава города заявил – в течение предстоящей недели будет проведена разработка проекта планировки и межевания территории. В будущем 15-я береговая батарея должна стать местом реализации культурных и патриотических проектов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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