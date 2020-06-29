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Происшествия

Полиция Ялты задержала на улице парня под кайфом с запасом «соли»

10:54 понедельник, 29 июня 2020
Ялта

В Ялте сотрудниками полиции задержан подозреваемый в хранении наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Вечером на одной из улиц Ялты, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека. Его поведение было странным: он практически не ориентировался в пространстве, не мог ответить на элементарные вопросы полицейских, передвигался с трудом. Состояние парня указывало на то, что он, возможно, находится в наркотическом опьянении.

В ходе личного досмотра у ранее не судимого гражданина был обнаружен и изъят полиэтиленовый зип-пакет, в котором находилось порошкообразное вещество светло-зеленого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство — производное N-метилэфедрона (так называемая «соль»).

Подозреваемый пояснил, что наркотическое средство он нашел неподалеку от места задержания. Молодой человек сохранил запрещенное вещество с целью личного употребления, без цели сбыта.

Отделом дознания ОП №2 «Ливадийский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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