Поклонская выбрала свой самый «няш-мяшный» портрет

фото © facebook.com/PoklonskayaNV

Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская выбрала победителя конкурса на лучшее аниме с ее изображением.

Об этом политик сообщила на своей странице в социальной сети.

Поклонская объявила о начале конкурса 20 июня. В понедельник, 29 июня, она подвела итоги и поделилась с подписчиками лучшей работой. По ее словам, выбирать было трудно, поскольку все рисунки яркие и по-своему запоминающиеся. Политик обратила внимание на то, что ей поступило несколько десятков работ, в числе которых творения не только из России, но и из Японии, Италии, Украины.

Наталья Поклонская выбрала фаворита, назвав выполненный им аниме-портрет очень симпатичным. Теперь победителя ждет сюрприз, но какой именно, политик не пояснила.

Депутат, будучи еще в ранге прокурора, получила прозвище «Няш-Мяш» за свою миловидную внешность. Особенное внимание на нее обратили жители Японии и стали рисовать аниме с изображением российского госдеятеля. С тех пор Наталья Поклонская стала часто мелькать на мультипликационных плакатах.

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