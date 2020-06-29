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Происшествия

Под Феодосией ребенка унесло в море на надувном круге

10:27 понедельник, 29 июня 2020
Феодосия

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 16.30 поступило сообщение, что в пгт. Приморский (ГО Феодосия) в районе пляжа «Песчаная балка» в 100 метрах от берега в море унесло ребенка на надувном круге. Выезжали: ГИМС, СМП. Пострадавшая доставлена на берег на водном мотоцикле очевидцами. С диагнозом неполное утопление в морской воде госпитализирована в Феодосийскую детскую больницу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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