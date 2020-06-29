Побережье Крыма атакуют полчища божьих коровок

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Жуки полезны для природы, но могут быть опасны для человека.

На пляжах западного Крыма наблюдается самое настоящее нашествие божьих коровок. Знакомые всем с детства яркие жучки облепили буквально все поверхности, оставленные на пляже.

Жутковатое видео о том, как туристическая палатка отдыхающих стала «объектом страсти» насекомых, выложено в Facebook. Ролик собрал множество комментариев.

«Они поедают тлю и спасают деревья, так что они — хорошая братва», — написала Светлана Карташова.

Однако, как оказалось, не все любят божьих коровок. Некоторые пользователи сети припомнили, что милые жучки также могут кусаться и делают это достаточно больно. К тому же они моментально залезают в рюкзак, в пакеты и тарелки, поделились опытом очевидцы.

Жители западного Крыма рассказали, что в этой местности практически каждый год случается нашествие каких-то насекомых.

«То саранча вдруг в огромном количестве, то муравьи крылатые... Сколопендры? Нет, нашествия сколопендр не было — они у нас всегда!» — рассказала Анастасия.

Доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Стрюков отметил, что божьи коровки «радуют» своим присутствием не каждый год.

Для их активного размножения необходимы благоприятные условия — тепло и влага. Как раз такая погода и наблюдалась на полуострове в этом июне, рассказал наш собеседник.

«Эти жуки очень полезны. Это основной энтомофаг. То есть достаточно полезное насекомое, которое уничтожает насекомых, вредных для сельского хозяйства, лесов и парков», — пояснил зоолог.

Он подчеркнул, что, и вправду, божья коровка является главным врагом тли, что может характеризовать ее как санитара.

Также Александр Стрюков подтвердил, что божья коровка может укусить. Но укус этот для человека не очень болезненный и уж тем более не несет никакой опасности для здоровья, заверил он.

А вот желтоватая жидкость, которую выделяют эти жуки, ядовитая — может вызывать раздражение слизистых. В большом же количестве и при попадании в пищу способна вызывать желудочно-кишечные расстройства.

Зная такую особенность, в старину выделения насекомых использовали в качестве орудия убийства, рассказал доцент кафедры экологии и зоологии КФУ Александр Стрюков:

«Божьих коровок в старину толкли в ступке, добавляли, к примеру, в вино и давали выпить недругу».

В тексте использованы материалы: Форпост

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