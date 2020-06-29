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Коронавирус в Крыму

Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов

21:32 понедельник, 29 июня 2020
Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов

фото © Pixabay

Крымские власти рассказали о готовности курортов полуострова к приему гостей из других российских регионов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости рассказал о том, какие требования будут предъявляться к туристам в отелях, санаториях и на пляжах полуострова в этом сезоне из-за пандемии коронавируса.

«Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале», - сказал Волченко.

На сегодняшний день справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19 не требуются уже ни для размещения в гостинице, ни для отдыха в санатории, напомнил глава минкурортов региона. Сохраняется необходимость тестирования персонала, но даже в санаториях его кратность определяет главный санитарный врач в регионе. Министр напомнил о требованиях Роспотребнадзора к работе пляжей.

«Туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра как самое эффективное средство профилактики, в том числе перед входом в санитарные зоны, кабины для переодевания, торговые объекты, и соблюдать масочный режим в общественных местах и закрытых пространствах. То есть на пляже масочный режим соблюдать не нужно», - рассказал Волченко.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже. Врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.

Отдых в дорогих отелях на Черном море станет еще дороже. В Крыму и Краснодарском крае отели категории четырех и пяти звезд будут повышать цены на отдых.

В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) внесла изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений.

Россияне забронировали все дорогие апартаменты в Крыму. Оживленный спрос туристов на дорогие отели в Крыму зафиксировали эксперты Ассоциации туроператоров, сообщает «Вестник АТОР».

Коронавирус в Крыму
Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов

Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов

Крымские власти рассказали о готовности курортов полуострова к приему гостей из других российских регионов.

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