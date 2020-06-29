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Какой сегодня праздник 29 июня
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Сегодня, 29 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День кораблестроителя России
Фото topwar.ru
Новый профессиональный праздник – День кораблестроителя (судостроителя) – установлен Постановлением Правительства РФ № 659 от 30 мая 2017 года по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Дата празднования определена на 29 июня, и в 2017 году российские корабелы отмечали его впервые.
Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.
День партизан и подпольщиков
Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата России — День партизан и подпольщиков.
10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус. А предпосылкой его установления именно на 29 июня послужило одно историческое событие в годы Великой Отечественной войны.
Тихон Тихий
Народный праздник «Тихон Тихий» отмечается 29 июня (по старому стилю - 16 июня). В православном календаре это день почтения памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского. Другие названия праздника: «День Тихона», «Тихон Толока», «Утишитель». В этот день Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. С 29 июня завершаются все посевные работы.
Также сегодня, 29 июня, отмечают такие праздники:
- Католический праздник святых апостолов Петра и Павла
- Международный день промышленного дизайна (World Industrial Design Day)
- День памяти преподобного Моисея Оптинского
- Праздник объятий (Hug Holiday)
- День поисков кладов и секретов
- День учреждения Нобелевской Премии
- Международный день тропиков (International Day of the Tropics)
- День фотоаппарата (National Camera Day) в США
- Винная битва (Batalla del Vino) в Испании
- День миндального батончика (National Almond Buttercrunch Day) в США
- День вафельницы (National Waffle Iron Day) в США
- День ветеранов в Нидерландах
- День памяти пропавших без вести азатамартиков в Армении
- День Вооруженных сил (Armed Forces Day) Великобритании
- День независимости на Сейшельских островах
Сегодня именины празднуют: Никифор, Евтропий, Тихон, Алексина, Кайхосро, Тигрий.
Что происходило 29 июня в прошлые годы
1174 - Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
1754 - по проекту итальянского архитектора Бартоломео Франческо Растрелли в Санкт-Петербурге началось строительство Зимнего дворца.
1880 - Франция присоединила Таити.
1900 - в Одессе открылся нелегальный Всероссийский съезд студентов.
1911 - спущен на воду первый русский дредноутлинкор «Севастополь».
1916 - первый полет самолета компании Боинг.
1925 - американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.
1945 - СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.
1954 - после отказа физика Роберта Оппенгеймера участвовать в создании водородной бомбы ему был закрыт доступ к секретным разработкам.
1957 - отстранение В. М. Молотова от власти.
1958 - Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.
1964 - создан пульт дистанционного управления телевизором.
1985 - в Нью-Йорке бывший «Роллс-Ройс» Джона Леннона продан за 2 млн 229 тыс. долларов.
1998 - официальный день выпуска нового процессора «Pentium II Xeon» фирмы «Intel».
2000 - служба безопасности Украины зарегистрировала свою страничку в Интернете.
2001 - Кофи Аннан переизбран Генеральным секретарем ООН на второй срок.
2004 - официальный визит в Ватикан Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея Первого.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 июня. Какие праздники будут завтра?
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