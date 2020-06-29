Какой сегодня праздник 29 июня

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Сегодня, 29 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День кораблестроителя России

Фото topwar.ru

Новый профессиональный праздник – День кораблестроителя (судостроителя) – установлен Постановлением Правительства РФ № 659 от 30 мая 2017 года по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Дата празднования определена на 29 июня, и в 2017 году российские корабелы отмечали его впервые.

Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.

День партизан и подпольщиков

Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата России — День партизан и подпольщиков.

10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус. А предпосылкой его установления именно на 29 июня послужило одно историческое событие в годы Великой Отечественной войны.

Тихон Тихий

Народный праздник «Тихон Тихий» отмечается 29 июня (по старому стилю - 16 июня). В православном календаре это день почтения памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского. Другие названия праздника: «День Тихона», «Тихон Толока», «Утишитель». В этот день Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. С 29 июня завершаются все посевные работы.

Также сегодня, 29 июня, отмечают такие праздники:

- Католический праздник святых апостолов Петра и Павла

- Международный день промышленного дизайна (World Industrial Design Day)

- День памяти преподобного Моисея Оптинского

- Праздник объятий (Hug Holiday)

- День поисков кладов и секретов

- День учреждения Нобелевской Премии

- Международный день тропиков (International Day of the Tropics)

- День фотоаппарата (National Camera Day) в США

- Винная битва (Batalla del Vino) в Испании

- День миндального батончика (National Almond Buttercrunch Day) в США

- День вафельницы (National Waffle Iron Day) в США

- День ветеранов в Нидерландах

- День памяти пропавших без вести азатамартиков в Армении

- День Вооруженных сил (Armed Forces Day) Великобритании

- День независимости на Сейшельских островах

Сегодня именины празднуют: Никифор, Евтропий, Тихон, Алексина, Кайхосро, Тигрий.

Что происходило 29 июня в прошлые годы

1174 - Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

1754 - по проекту итальянского архитектора Бартоломео Франческо Растрелли в Санкт-Петербурге началось строительство Зимнего дворца.

1880 - Франция присоединила Таити.

1900 - в Одессе открылся нелегальный Всероссийский съезд студентов.

1911 - спущен на воду первый русский дредноутлинкор «Севастополь».

1916 - первый полет самолета компании Боинг.

1925 - американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.

1945 - СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.

1954 - после отказа физика Роберта Оппенгеймера участвовать в создании водородной бомбы ему был закрыт доступ к секретным разработкам.

1957 - отстранение В. М. Молотова от власти.

1958 - Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.

1964 - создан пульт дистанционного управления телевизором.

1985 - в Нью-Йорке бывший «Роллс-Ройс» Джона Леннона продан за 2 млн 229 тыс. долларов.

1998 - официальный день выпуска нового процессора «Pentium II Xeon» фирмы «Intel».

2000 - служба безопасности Украины зарегистрировала свою страничку в Интернете.

2001 - Кофи Аннан переизбран Генеральным секретарем ООН на второй срок.

2004 - официальный визит в Ватикан Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея Первого.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 июня. Какие праздники будут завтра?

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