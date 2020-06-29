Феодосия завалена мусором

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Количество мусора в городе побило все рекорды. На переполненные мусорные баки и свалки жалуются жители всех районов Феодосийского округа.

Наступила летняя жара, и свалки теперь не только портят пейзаж и неприятны для глаз, но источают отвратительный запах, который залетает в открытые окна жилых домов.

В прошедшие годы на пике курортного сезона коммунальные службы более-менее справлялись с вывозом отходов.

В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией в Феодосии почти нет отдыхающих, а город задыхается от мусора.

На пресс-конференции глава администрации Сергей Бовтуненко сказал, что власти пока не могут решить эту проблему. С 1 января 2019 года «Крымэкоресурс» запретил заключать договоры через аукцион, и в городе теперь один подрядчик по вывозу. Но главная проблема, по словам Сергея Бовтуненко, во много раз увеличившееся расстояние до полигона.

Если до закрытия Феодосийского полигона ТБО, это расстояние составляло от двух до десяти км, то в настоящее время оно составляет 230 км.

Кроме того, С.Бовтуненко уточнил, что тот мусор, который образуется вокруг баков, не подходит под категорию ТКО (твердые коммунальные отходы). Это крупный строительный мусор и ветки деревьев.

Такой мусор не учитывают при формировании тарифа на оказание услуги по вывозу.

Есть вариант решать вопрос путем назначения определенных дней для вывоза мусора, как недавно сделали в Коктебеле, где за три дня вывезли 500 куб м отходов. Но главное, по словам главы администрация, повышение культуры обращения с отходами у населения.

- Муниципальный контроль подключили, они сейчас очень плотно работают с населением, объясняют. Но дело не в штрафах. Дело в том, чтобы люди все-таки совесть имели. Мы же все-таки площади увеличили и вывозим с периодичностью, но пока не успеваем.

В тексте использованы материалы: Кафа

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