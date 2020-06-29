Водный кризис
Развитие сюжета: Поможет ли самолет для увеличения осадков Крыму ● Оказалось, что для воды в Симферополь нужно проложить 45 км труб ● «Нельзя забрать то, чего нет»: Зубков прокомментировал идею «напоить Крым» из Тайганского водохранилища ● «Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли? ● В Киеве рассказали, как строили дамбу для водной блокады Крыма
Аксенов обещает, что не будет просить воды у Зеленского
фото © vesti92.ru
Крымские власти не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о подаче воды на полуостров.
Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он напомнил, что в этом году зима было малоснежная, что сказалось на уровне наполняемости крымских водохранилищ.
«С учетом того, что в Аянском и Партизанском водохранилищах объем запасов сегодня больше 30%, прямой угрозы для Симферополя нет. Мы уровень объема воды на 90 дней как минимум поддерживаем регулярно», - сказал глава республики.
Также Аксенов уточнил, что все слова украинских политиков о возможности подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу – «абсолютный фейк, на котором они пиарятся». Он отметил, кроме Зеленского в Украине никто не может принять решение о подаче воды. «Однако украинский лидер морально к этому не готов, так как Зеленский находится под влиянием Госдепа США», - думает Аксенов.
«Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в Республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них, - заявил Аксенов. - Шантажом ничего не добьешься. Российский Крым знает, как выжить. И поверьте, даже в самой худшей ситуации мы бы один на один с проблемой не остались».
12 июня стартовала подача питьевой артезианской воды для жителей Симферополя из водозабора в Бахчисарайском районе. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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